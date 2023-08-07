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7 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Сын звезды сериала «Не родись красивой» захотел стать актером

Юлия Такшина рассказала, что не собирается отговаривать 16-летнего Ивана от принятого решения
Юлия Такшина с сыном Иваном | Источник: PersonaStars

Юлия Такшина призналась, что ее старший сын Иван, рожденный в союзе с Григорием Антипенко, хочет пойти по стопам родителей. 16-летний Иван наблюдает, как Такшина и Антипенко снимаются в кино, выходят на сцену, раздают интервью, и его это очаровывает.

Однако 43-летняя звезда сериалов «Не родись красивой» и «Кухня» объясняет наследнику все сложности этой профессии. «Не отговариваем, но стараемся рассказать обо всех подводных камнях. Стараюсь показать Ване другую сторону актерства. Например, рассказываю, что артисты могут быть попросту не востребованы — эта участь настигает 90% выпускников театральных институтов», — отметила Такшина.

Также она поведала, что младший сын Федор мечтает стать профессиональным волейболистом. Актрисе не совсем это нравится, но она все-таки не будет отговаривать сына, если он серьезно решит связать жизнь со спортом.

Напомним, Юлия Такшина и Григорий Антипенко познакомились на съемках сериала «Не родись красивой» в 2005 году, после чего начали встречаться. Актеры были вместе шесть лет, но официально мужем и женой так и не стали.

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