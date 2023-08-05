Ефремов худеет для «Мальвины», Бикович возвращается в «Холопе»: главное за неделю

Памяти Ирина Мирошниченко

Прощание с актрисой состоится 7 августа, Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

Бикович возвращается в «Холопе 2», авторы «Жить жизнь» анонсируют продолжение

Вышел тизер-трейлер фильма «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко. К своей роли в популярной комедии вернется Милош Бикович, также к актерскому составу присоединится Аглая Тарасова. Именно ее героиня Катя, избалованная дочь чиновницы, отправляется в этот раз на перевоспитание.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239181&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Создатели еще одного популярного проекта — сериала «Жить жизнь», рассказали, чего зрителям ждать во втором сезоне. Так, главная героиня Анна в исполнении Любови Аксеновой попадет в опасный любовный треугольник, и за выход из него каждому участнику придется дорого заплатить. Дарья Мороз (исполнительница роли Риты и продюсер проекта) в свою очередь добавила, что зрители увидят также «невероятно крутых» новых героев. Кроме того, будет затронута тема детских травм, которые влияют на жизнь человека во взрослом возрасте.

Серкан и Эда станут Сергеем и Сашей

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Создатели российской версии турецкого кинохита «Постучись в мою дверь» опубликовали первые официальные фото исполнителей главных ролей — Никиты Волкова и Лианы Грибы в образах. Сообщается, что Серкана Болата и Эду Йылдыз в отечественном сериале будут звать Сергеем Градским и Сашей Гордеевой.

По словам Волкова, турецкий оригинал он не смотрел, но слышал о его популярности. Актер считает, что проект оказался успешным благодаря «легкому юмору, простому сюжету», а еще потому, что «всем хочется романтики».

Ефремов худеет, Ивлеева показывает младенца

Актер Никита Ефремов признался, что ради участия в новом фильме ему пришлось похудеть. Сбросить вес 35-летнему актеру удалось с помощью тренировок и дефицита калорий. Правда, для какой именно роли он худел, актер не уточнил, но по его намеку стало ясно, что речь о ленте «Мальвина».

Анастасия Ивлеева и Никита Евремов на съемках фильма «Мальвина»

В картине также задействована Анастасия Ивлеева. Она в свою очередь тоже поведала о съемках — разместила совместное фото с Ефремовым, где актеры держат новорожденного ребенка. Правда, кукольного. «Родила, девочки», — иронично подписала снимок Ивлеева.