Ефремов худеет для «Мальвины», Бикович возвращается в «Холопе»: главное за неделю

Памяти Ирина Мирошниченко
3 августа не стало Ирины Мирошниченко — народная артистка скончалась на 82-м году жизни в реанимации, не приходя в сознание. Она запомнилась как поклонникам театра, так и кинозрителям множеством разноплановых ролей. В ее фильмографии такие ленты, как «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «Зимняя вишня», «Старый новый год», «Тайны мадам Вонг» и другие.
Прощание с актрисой состоится 7 августа, Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.
Бикович возвращается в «Холопе 2», авторы «Жить жизнь» анонсируют продолжение
Вышел тизер-трейлер фильма «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко. К своей роли в популярной комедии вернется Милош Бикович, также к актерскому составу присоединится Аглая Тарасова. Именно ее героиня Катя, избалованная дочь чиновницы, отправляется в этот раз на перевоспитание.
Создатели еще одного популярного проекта — сериала «Жить жизнь», рассказали, чего зрителям ждать во втором сезоне. Так, главная героиня Анна в исполнении Любови Аксеновой попадет в опасный любовный треугольник, и за выход из него каждому участнику придется дорого заплатить. Дарья Мороз (исполнительница роли Риты и продюсер проекта) в свою очередь добавила, что зрители увидят также «невероятно крутых» новых героев. Кроме того, будет затронута тема детских травм, которые влияют на жизнь человека во взрослом возрасте.
Серкан и Эда станут Сергеем и Сашей
Создатели российской версии турецкого кинохита «Постучись в мою дверь» опубликовали первые официальные фото исполнителей главных ролей — Никиты Волкова и Лианы Грибы в образах. Сообщается, что Серкана Болата и Эду Йылдыз в отечественном сериале будут звать Сергеем Градским и Сашей Гордеевой.
По словам Волкова, турецкий оригинал он не смотрел, но слышал о его популярности. Актер считает, что проект оказался успешным благодаря «легкому юмору, простому сюжету», а еще потому, что «всем хочется романтики».
Ефремов худеет, Ивлеева показывает младенца
Актер Никита Ефремов признался, что ради участия в новом фильме ему пришлось похудеть. Сбросить вес 35-летнему актеру удалось с помощью тренировок и дефицита калорий. Правда, для какой именно роли он худел, актер не уточнил, но по его намеку стало ясно, что речь о ленте «Мальвина».
В картине также задействована Анастасия Ивлеева. Она в свою очередь тоже поведала о съемках — разместила совместное фото с Ефремовым, где актеры держат новорожденного ребенка. Правда, кукольного. «Родила, девочки», — иронично подписала снимок Ивлеева.