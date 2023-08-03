Вайкуле заявила, что никогда не приедет в Россию

Лайма Вайкуле | Источник: Legion-Media.ru

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в интервью программе «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявила, что больше никогда не приедет в Россию. Ее цитирует издание Woman.

По словам Вайкуле, раньше она не интересовалась политикой и жалеет об этом. Также она сообщила, что не считает Россию местом сосредоточения культуры.

Артистка назвала условие для своего возвращения: «Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», — сказала Вайкуле.