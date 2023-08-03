Женщина-шарм: умерла Ирина Мирошниченко

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Короткая дорога к славе

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, хотя родители ее были коренными москвичами. Так в ее биографию вмешалась война: в 1942-м отец, политрук Петр Исаевич Вайнштейн, ушел на фронт, а его беременная жена Екатерина Антоновна Мирошниченко вместе со старшим сыном Рудольфом отправилась в эвакуацию на Алтай. Там и появилась на свет будущая актриса.

После войны семья воссоединилась в Москве, в своей комнате в коммуналке на Тверском бульваре. С восьми лет Мирошниченко училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу скрипки, а став постарше, начала заниматься в театральной студии Театра имени Ленинского комсомола. Стать актрисой Ирина мечтала с детства, других вариантов она даже не рассматривала. Как позже говорила сама Мирошниченко, в немалой степени на это повлияла ее мать. Артистка «Москонцерта» Екатерина Мирошниченко тоже грезила театром, но после ареста своего первого мужа Ивана Толпежникова была вынуждена бросить учебу в мастерской Александра Таирова и проститься с мечтами о сцене, которые, однако, передала дочери.

Как рассказывала позднее Ирина Мирошниченко, от матери она унаследовала и умение создавать собственный образ, всегда стильно выглядеть, даже в стесненных обстоятельствах. Кроме того, Екатерина Мирошниченко с ранних лет учила Ирину и ее старшего брата иностранным языкам, прививала им любовь к музыке — в их небольшой комнате нашлось место для пианино — и искусству в целом. В 1961 году Ирина Мирошниченко с первой попытки поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. А уже через два года она снялась в своей первой картине. Это был культовый для советских кинозрителей фильм «Я шагаю по Москве», где студентке Мирошниченко досталась роль Кати, старшей сестры главного героя. Это была совсем небольшая роль, но Мирошниченко запомнилась и зрителям, и участникам съемочной группы. Позднее Никита Михалков вспоминал: ее снисходительность по отношению к младшему брату была так убедительна, что ни у кого не оставалось сомнений — это состоявшаяся актриса. А ведь она была только на втором курсе!

Многогранный талант

Первая крупная кинороль досталась Мирошниченко уже после окончания учебы. Она сыграла разведчицу Галину Ортынскую в военно-приключенческом фильме «Их знали только в лицо». С тех пор кинокарьера Мирошниченко практически не прерывалась. И хотя ей не слишком везло на главные роли, она умела запомниться зрителям даже в небольшом эпизоде, превращая его в яркий момент картины. Ее утонченная внешность и пронзительный взгляд неизбежно привлекали внимание не только зрителей, но и коллег по цеху. Так, именно за внешние данные Андрей Тарковский выбрал ее на роль Марии Магдалины в фильме «Андрей Рублев». Как позже рассказывала Мирошниченко, во время съемок она постоянно была в нервном напряжении, а лицо у нее опухало от настоящих, непритворных слез.

В «Дяде Ване», вышедшем на экраны в 1970 году, Мирошниченко досталась главная роль Елены Андреевны. Этот фильм Андрея Кончаловского был признан одной из лучших экранизаций Чехова благодаря великолепному актерскому составу. Вместе с Ириной Мирошниченко в картине сыграли Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Владимир Зельдин... Актриса оказалась на уровне звезд первой величины советского кино.

7.5 Дядя Ваня 1970 / СССР драма Моя оценка Хочу посмотреть

Чеховский репертуар оставался с Мирошниченко на протяжении практически всей актерской карьеры. Окончив школу-студию, Мирошниченко поступила в Художественный театр, где служила более полувека. Она искренне обожала мхатовскую сцену и ни за что не хотела поменять ее на другую. Актриса исполнила на сцене Художественного театра множество ролей классического репертуара: Машу в «Трех сестрах», Асю во «Вдовце», миссис Чивли в «Идеальном муже», Раневскую в «Вишневом саде»... А в чеховской «Чайке» за свою карьеру она сыграла целых две роли — сначала Машу, а годы спустя — Аркадину. А в 2015 году, в ознаменование 50-летия своей службы во МХАТе, Мирошниченко в очередной раз удивила публику, выйдя на сцену в роли королевы в почти пятичасовой постановке «Мушкетеры. Сага».

Благодаря не по-советски стильной внешности Ирину Мирошниченко часто приглашали на роли роковых красоток. Но даже им она умела придать изюминку, сделать нешаблонными. Особенно запомнилась она зрителям в роли Людмилы Сергеевны, матери главной героини романтической драмы «Вам и не снилось...». Мало кто знал, что во время съемок она едва оправилась от тяжелой автомобильной аварии и выходила на площадку вопреки опасениям врачей, рекомендовавших ей операцию. После съемок Мирошниченко несколько месяцев лечилась в клинике в Будапеште и в итоге сумела встать на ноги.

Вам и не снилось

В жизни Ирина Мирошниченко и вправду была роковой красавицей — не хуже, чем на экране. С будущим первым мужем актриса познакомилась еще школьницей. Драматург Михаил Шатров был одним из руководителей студии Театра имени Ленинского комсомола. Они поженились вскоре после того, как Ирина поступила во МХАТ. Годы первого брака Мирошниченко впоследствии вспоминала как одни из самых счастливых в жизни. Однако обзаводиться детьми пара не спешила: Ирине поступали многочисленные предложения о съемках в кино, и карьера для нее казалась гораздо важнее. Впоследствии она не раз жалела о том, что так и не решилась в те годы стать матерью. Брак продлился 12 лет и закончился по инициативе самой Ирины. Однако позднее в интервью она не раз жалела о принятом решении.

Вторым мужем актрисы стал литовский режиссер Витаутас Жалакявичюс. Они познакомились в 1972 году на съемках фильма Жалакявичюса «Это сладкое слово — свобода!», где Мирошниченко играла главную роль латиноамериканской подпольщицы. Режиссер в тот момент был несвободен, но головокружительный роман не оставил их семьям шансов. Оба очень скоро развелись, после чего Жалакявичюс немедленно сделал предложение своей избраннице. Однако страсти закончились столь же молниеносно, как и возникли: этот брак Мирошниченко не продержался и года.

Актрисе приписывали романы со многими звездами — Всеволодом Абдуловым, Арменом Джигарханяном, Олегом Ефремовым, однако сама Мирошниченко не слишком стремилась посвящать окружающих в подробности своей личной жизни и мало обращала внимание на сплетни. Следующим ее избранником стал актер Игорь Васильев. Они познакомились на съемках фильма «Единственная дорога» и быстро почувствовали друг в друге родственные души: оба были хорошо образованы, интересовались литературой и музыкой, им всегда было о чем поговорить... И хотя их союз продлился только пять лет, Мирошниченко и Васильев остались в дружеских отношениях, которые продолжались до самой смерти актера в 2007 году.