Серебряков с внучкой, Башаров, Артемьева на кинопремьере

Поднявшись на сцену, Артемьева произнесла трогательную речь, адресованную ее детям и внукам, присутствовавшим на премьере: «Моя актерская стезя не давала посмотреть мне, как растут мои дети и внуки. Сейчас они сидят в зале. И я хочу им зачитать то, что у меня накопилось за многие годы. Моему любимому внуку и внученькам... Стремитесь скорее человеками стать, до звезд доставать и миры познавать».