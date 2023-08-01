Серебряков с внучкой, Башаров, Артемьева на кинопремьере

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Баба Яга спасает мир».
Картину зрителям представили режиссер Карен Захаров, продюсеры Армен Ананикян и Александр Морозов, а также актеры Людмила Артемьева, Ян Цапник, Григорий Сиятвинда и Глафира Тарханова.
Поднявшись на сцену, Артемьева произнесла трогательную речь, адресованную ее детям и внукам, присутствовавшим на премьере: «Моя актерская стезя не давала посмотреть мне, как растут мои дети и внуки. Сейчас они сидят в зале. И я хочу им зачитать то, что у меня накопилось за многие годы. Моему любимому внуку и внученькам... Стремитесь скорее человеками стать, до звезд доставать и миры познавать».
«Баба Яга спасает мир» — приключенческая сказка с Людмилой Артемьевой в главной роли. Она играет Бабу Ягу, своим мощным заклятием скрывшую от людских глаз сказочный древний лес, в котором дремлют темные силы. Однако в последнее время все чаще звучат тревожные сигналы, означающие скорое пробуждение темных сил и давно поверженных врагов. Чтобы наложить заклятие вновь, Яге необходим дивноцвет, и на его поиски она отправляется в современный город.
В ленте также появятся Олеся Железняк, Александр Ильин, Савелий Кудряшов, Сергей Степин и Марат Башаров.
Гостями премьеры и первыми зрителями комедии стали Алексей Серебряков с внучкой Агатой и подопечной фонда «Доктор Лиза» Полиной, Михаил Галустян, Алексей Учитель, Владимир Яглыч, Анна Пескова, Иван Кокорин, Виктория Дайнеко, Маруся Климова, Ярослава Дегтярева, Карен Арутюнов, Снежана Самохина с детьми, Кирилл Андреев, Вадим Андреев, Александр Самойленко с семьей, Анатолий Кот и другие.
В широкий прокат картина «Баба Яга спасает мир» выйдет 3 августа.