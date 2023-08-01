45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае

Ирина Пегова отдыхает на Алтае. 45-летняя актриса поделилась кадрами, сделанными на террасе одного из ресторанов.

«Как так — дожить до моих лет и только сейчас добраться до Алтая!» — удивляется звезда вышедшей недавно в прокат картины «За Палыча!».

Пегова отменила, что ей очень нравится это место. Она наслаждается не только чистым горно-алтайским воздухом, но и пробует национальную кухню. Недавно Пегова также посетила остров Патмос и восхитилась его красотой.

Поклонники актрисы порадовались, что ее отпуск проходит в местах со столь живописной природой, и пожелали ей приятного отдыха. Комментаторы не смогли удержаться и от комплиментов в адрес внешности самой артистки.