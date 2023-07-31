Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием

Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс опубликовали на своих личных страницах фото, в том числе и архивные, с исполнительницей роли Фиби в сериале «Друзья» Лизой Кудроу, которой 30 июля исполнилось 60 лет. Энистон отметила, что Кудроу остается ее близким человеком на протяжении 30 лет.

«Я дорожу тобой. Я люблю тебя, мой сладкий Флуш. Одна из самых талантливых комикесс/актрис, с которой я имела честь работать все эти славные годы и еще больше!» — добавила 54-летняя звезда «Друзей».

Коллега по легендарному ситкому Кортни Кокс присоединилась к поздравлениям и отметила, что ее подруга — «самый умный, смешной, вдумчивый человек».

Напомним, что актрисы сыграли главные роли в популярном сериале «Друзья», который выходил с 1994 по 2004 годы. Главные мужские роли в проекте достались Мэтту ЛеБлану, Мэттью Перри и Дэвиду Швиммеру.