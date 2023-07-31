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31 июля 2023, новость

Звезда «Папиных дочек» назвал ошибкой съемки нового сезона

Сыгравший дантиста Александр Самойленко заявил, что не считает проект нужным
Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко признался «Газете.Ru», что не верит в успех продолжения сериала «Папины дочки» — проекта «Папины дочки. Новые». В оригинальном ситкоме он сыграл стоматолога Андрея Антонова.

«С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — заявил Самойленко.

Он добавил, что не собирается смотреть продолжение «Папиных дочек».

«Я точно не планирую этого делать, но, если увижу, посмотрю 15-20 минут. У меня нет никакого осуждения этого проекта, совершенно спокойно к нему отношусь. Но, честно говоря, не считаю, что этот проект нужен. А уж тем более не вижу необходимости в нем сниматься», — сказал актер.

Съемки продолжения сериала «Папины дочки» завершились в конце марта. Премьера запланирована на осень 2023 года. Спустя десять лет после завершения предыдущего сезона к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и другие актеры.

Самойленко в сериале «Папины дочки. Новые» не появится. Как он рассказывал ранее, продюсеры не связались с ним после того, как предложили вернуться в проект.

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