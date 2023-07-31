Звезда «Папиных дочек» назвал ошибкой съемки нового сезона

Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко признался «Газете.Ru», что не верит в успех продолжения сериала «Папины дочки» — проекта «Папины дочки. Новые». В оригинальном ситкоме он сыграл стоматолога Андрея Антонова.

«С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — заявил Самойленко.

Он добавил, что не собирается смотреть продолжение «Папиных дочек».

«Я точно не планирую этого делать, но, если увижу, посмотрю 15-20 минут. У меня нет никакого осуждения этого проекта, совершенно спокойно к нему отношусь. Но, честно говоря, не считаю, что этот проект нужен. А уж тем более не вижу необходимости в нем сниматься», — сказал актер.