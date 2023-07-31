Шпица и Пореченков станут родителями в продолжении сериала: первые кадры

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Михаил Пореченков завершил работу над третьим сезоном сериала «Полярный», съемки которого проходили в Кировске Мурманской области.

В центре сюжета — бывший бандит Витя Громов (его играет Пореченков), который в новых сериях станет мэром города Полярный. Теперь он вынужден решать проблемы, которые после себя оставил бывший глава города Новиков (Ян Цапник). Кроме того, Вите придется бороться с молодым и наглым соперником Ломаевым (Александр Ратников). По словам актера, его герой «искренне не понимает, как люди могут жить честно».

Но есть и хорошие новости: Витя становится отцом. Правда, теперь ему предстоит бороться дома еще и с тещей Антониной Васильевной (Елена Воробей), заслуженным учителем русского языка и литературы. Женщина будет не только помогать дочери Полине (Екатерина Шпица) присматривать за внуком, но и пытаться перевоспитать Витю.

«Моя героиня в 3 сезоне снова стала матерью. Ей по душе быть тылом для любимых людей, и она не мучается от профессиональных амбиций. По сравнению с предыдущими сезонами, я хотела привнести в образ чуть больше решительности и эмоциональности: эти качества, как мне кажется, произрастают в человеке в периоды личного счастья. Очень надеюсь, что новый сезон удивит как зрителей, так и нас, артистов», — рассказала Шпица.

В новых сериях к своей роли вернется также Иван Охлобыстин. Кроме того, по части кастинга создатели проекта обещают зрителям сюрпризы.