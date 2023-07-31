81-летняя Мирошниченко попала в больницу в тяжелом состоянии

Ирина Мирошниченко | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Ирина Мирошниченко находится в реанимации с новообразованием в головном мозге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Звезда «Зимней вишни» была доставлена в больницу на карете частной скорой помощи. Врачи провели анализы и обнаружили у 81-летней артистки новообразование в головном мозге.

30 июля сообщалось, что Мирошниченко госпитализировали с гриппом в тяжелой форме. Кроме того, как сообщал ранее Telegram-канал 112, у актрисы остановилось сердце, но врачам удалось восстановить его работу.

В 2021 году Мирошниченко перенесла пневмонию. Артистка находилась в клинике некоторое время.

В октябре 2022 года актриса отметила 80-летний юбилей на сцене МХТ имени Чехова — театра, где она проработала 60 лет. По поручению президента России Владимира Путина во время праздничного вечера актрисе Мирошниченко вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.