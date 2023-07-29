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29 июля 2023, статья

Гузеева и «Универ» возвращаются, «Барби» бьет рекорды: главное за неделю

Главные новости из мира кино, сериалов и знаменитостей за неделю — в нашем дайджесте

Дженнифер Лопез — 54, а Сандре Буллок — 59

Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Сразу две голливудские звезды отпраздновали дни рождения на этой неделе. 24 июля Дженнифер Лопез отметила 54-летие публикацией провокационного фото, а позднее Сальма Хайек поздравила коллегу ностальгическим кадром с молодыми Джей Ло и Беном Аффлеком

А вот отметившую 26 июля 59-летие Сандру Буллок поздравил Райан Рейнольдс — актер опубликовал в соцсетях отрывок из совместной с Буллок пикантной сцены из фильма «Предложение», сопроводив его ироничным поздравлением.

Возвращение «Универа» и «Склифосовского» 

Стартовали съемки сериала «Универ. 13 лет спустя», сиквела ситкома «Универ». К роли Кузи вернется Виталий Гогунский, а вот Настасья Самбурская отказалась от участия в продолжении — не смогла договориться с продюсерами о сумме гонорара.

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Также завершились съемки 11-го сезона сериала «Склифосовский». Зрители увидят новые поворотные моменты в судьбах героев в неизменном исполнении Максима Аверина и Елены Яковлевой. А еще в Склиф придет новый главврач, который попытается установить свои порядки и инициирует кадровые перестановки.

Бабкина уехала в Крым, а Гузеева вернулась в студию «Давай поженимся!»

Надежда Бабкина отправилась на отдых в Крым, где посетила лавандовую ферму, расположенную в Бельбекской долине в селе Аромат. 73-летняя ведущая шоу «Модный vs Народный» пришла в восторг от экскурсии, которую провели для нее хозяева.

Надежда Бабкина (фото: соцсети)

А вот Лариса Гузеева, наоборот, вернувшись из Болгарии, сразу приступила к работе — после длительного перерыва возобновились долгожданные съемки новых выпусков «Давай поженимся!». 64-летняя телеведущая призналась, что от волнения из-за возвращения в любимое шоу ей хотелось плакать.

Фильм «Барби» бьет рекорды, а Илон Маск его критикует

Лента «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях вышла в мировой прокат 21 июля и собрала 26 миллионов долларов за первый понедельник проката, побив предыдущий рекорд, установленный фильмом «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана. Ирония в том, что 21 июля вышла также новая картина Нолана «Оппенгеймер», но и она уступила «Барби», заработав всего $12,6 миллиона.

И только Илон Маск не оценил «Барби». Американский миллиардер высмеял фильм за частое употребление в нем слова «патриархат». Если вы, как и Илон, устали от шумихи вокруг Барби, обратите внимание на 7 других кинопремьер месяца.

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