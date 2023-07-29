Гузеева и «Универ» возвращаются, «Барби» бьет рекорды: главное за неделю

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Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Возвращение «Универа» и «Склифосовского»

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Также завершились съемки 11-го сезона сериала «Склифосовский». Зрители увидят новые поворотные моменты в судьбах героев в неизменном исполнении Максима Аверина и Елены Яковлевой. А еще в Склиф придет новый главврач, который попытается установить свои порядки и инициирует кадровые перестановки.

Бабкина уехала в Крым, а Гузеева вернулась в студию «Давай поженимся!»

Надежда Бабкина отправилась на отдых в Крым, где посетила лавандовую ферму, расположенную в Бельбекской долине в селе Аромат. 73-летняя ведущая шоу «Модный vs Народный» пришла в восторг от экскурсии, которую провели для нее хозяева.

Надежда Бабкина (фото: соцсети)

А вот Лариса Гузеева, наоборот, вернувшись из Болгарии, сразу приступила к работе — после длительного перерыва возобновились долгожданные съемки новых выпусков «Давай поженимся!». 64-летняя телеведущая призналась, что от волнения из-за возвращения в любимое шоу ей хотелось плакать.

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