Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки

Мишель Йео вышла замуж за Жана Тодта, бывшего генерального директора Ferrari. Свадьба 60-летней голливудской актрисы и 77-летнего бизнесмена состоялась в Швейцарии. Интересно, что помолвились звезда фильма «Мемуары гейши» и ее возлюбленный еще 19 лет назад.

«Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года, а 26 июля 2004 года Ж. Т. предложил М. Й. выйти за него замуж, и она сказала: “Да!”. И вот сегодня, после 6992 дней помолвки, в окружении любящей семьи и друзей они наконец-то поженились», — говорилось в свадебной открытке.

Мишель Йео была замужем за бизнесменом Диксоном Пуном, с которым прожила три года. У Жана Тодта от предыдущего брака есть взрослый сын Николас, который присутствовал на свадебной церемонии.