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28 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки

Муж оскароносной актрисы старше нее на 17 лет

Мишель Йео вышла замуж за Жана Тодта, бывшего генерального директора Ferrari. Свадьба 60-летней голливудской актрисы и 77-летнего бизнесмена состоялась в Швейцарии. Интересно, что помолвились звезда фильма «Мемуары гейши» и ее возлюбленный еще 19 лет назад.

«Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года, а 26 июля 2004 года Ж. Т. предложил М. Й. выйти за него замуж, и она сказала: “Да!”. И вот сегодня, после 6992 дней помолвки, в окружении любящей семьи и друзей они наконец-то поженились», — говорилось в свадебной открытке.

Мишель Йео была замужем за бизнесменом Диксоном Пуном, с которым прожила три года. У Жана Тодта от предыдущего брака есть взрослый сын Николас, который присутствовал на свадебной церемонии.

В 2023 году Йео получила премию «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Все везде и сразу» режиссеров Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана. Она стала первой за всю историю премии лауреаткой азиатского происхождения.

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