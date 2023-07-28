Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки

Мишель Йео вышла замуж за Жана Тодта, бывшего генерального директора Ferrari. Свадьба 60-летней голливудской актрисы и 77-летнего бизнесмена состоялась в Швейцарии. Интересно, что помолвились звезда фильма «Мемуары гейши» и ее возлюбленный еще 19 лет назад.
«Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года, а 26 июля 2004 года Ж. Т. предложил М. Й. выйти за него замуж, и она сказала: “Да!”. И вот сегодня, после 6992 дней помолвки, в окружении любящей семьи и друзей они наконец-то поженились», — говорилось в свадебной открытке.
Мишель Йео была замужем за бизнесменом Диксоном Пуном, с которым прожила три года. У Жана Тодта от предыдущего брака есть взрослый сын Николас, который присутствовал на свадебной церемонии.
В 2023 году Йео получила премию «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Все везде и сразу» режиссеров Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана. Она стала первой за всю историю премии лауреаткой азиатского происхождения.