81-летний Ясулович «гусарит» в палате на фоне улучшения состояния

Игорь Ясулович

81-летний актер Игорь Ясулович чувствует себя все лучше и уже рассказывает анекдоты в палате. Об этом ТАСС рассказал сын артиста Алексей.

«Самочувствие вчера и сегодня получше. Характер у него, конечно, — кремень. Можно позавидовать. Надеемся и верим. Мы каждый день у него. Вчера уже даже "гусарил", анекдоты рассказывал», — заявил Алексей Ясулович.

18 июля стало известно, что Ясуловича госпитализировали в Москве. Актер чувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал «скорую». Он попал в больницу с острым повреждением почек.