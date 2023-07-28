81-летний Ясулович «гусарит» в палате на фоне улучшения состояния

81-летний актер Игорь Ясулович чувствует себя все лучше и уже рассказывает анекдоты в палате. Об этом ТАСС рассказал сын артиста Алексей.
«Самочувствие вчера и сегодня получше. Характер у него, конечно, — кремень. Можно позавидовать. Надеемся и верим. Мы каждый день у него. Вчера уже даже "гусарил", анекдоты рассказывал», — заявил Алексей Ясулович.
18 июля стало известно, что Ясуловича госпитализировали в Москве. Актер чувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал «скорую». Он попал в больницу с острым повреждением почек.
Ему сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем медики провели более масштабную операцию брюшной полости и дополнительно избавились от жидкости в дыхательных путях Ясуловича. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако спустя некоторое время состояние пожилого артиста стабилизировалось.
Игорь Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». В последующие годы снимался в фильмах «Время, вперед!», «Айболит-66», «Приваловские миллионы», «31 июня», «Предчувствие любви», «Витя Глушаков — друг апачей», «Даже не думай!», «Статский советник» и многих других. В общей сложности был задействован в более чем 200 кинокартинах и телесериалах.