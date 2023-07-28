«Молодая версия» Джулии Робертс могла появиться в «Миссия: невыполнима 7»

Джулия Робертс | Источник: Legion-Media.ru

Молодая версия актрисы Джулии Робертс могла появиться в седьмой части франшизы «Миссия невыполнима», сообщает Variety.

Режиссер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» Кристофер Маккуорри признался, что в изначальной версии ленты они хотели расширить открывающую сцену из прошлого. События эпизода с участием Тома Круза развиваются в 1989 году. Постановщик решил, что было бы интересно добавить в сцену известную актрису, чья голливудская звезда как раз зажглась в то время.

«Мы придумали визуальное решение для этого эпизода в стилистике фильмов Тони Скотта. Когда стали перебирать актрис той эпохи, поняли, что конец 80-х — это время выхода фильма "Мистическая пицца" с Джулией Робертс. Она тогда уже заявила о себе, но еще не случился ее большой прорыв с "Красоткой". Нам понравилась идея позвать Джулию в наш фильм и снять сцену с молодыми версиями ее героини и персонажа Тома Круза», — рассказал Маккуори.

Постановщик отметил, что его восхищают современные технологии, которые позволяют так убедительно омолаживать возрастных актеров на экране. Но его остановила финальная стоимость подобной работы специалистов по компьютерной графике.

«Когда мне подсчитали, сколько это все будет стоить, я пришел в ужас. Это приравнивалось к съемкам масштабной каскадерской сцены с взрывом поезда. А ведь эти цифры мне озвучили еще до того, как были согласованы гонорары звезд. То есть, суммы были бы космические. Поэтому мы решили отказаться от этой затеи», — подытожил он.