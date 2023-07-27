Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»

«Очень трудно осознать, что с первого выпуска программы прошло уже 20 лет. Ощущение, что все началось только вчера. Это самое настоящее путешествие, от которого я испытываю восторг. Мы обычно говорим, что французы или итальянцы знают удовольствие от жизни. А мне кажется, что я с программой “Едим дома” на телеканале НТВ прошла путь удовольствия от вкуса. Он пока не закончился, и я надеюсь, что будет еще продолжаться», — отметила телеведущая.