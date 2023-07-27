Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»

Юлия Высоцкая посетила мероприятие, организованное в честь юбилея программы «Едим дома». 49-летняя актриса вот уже 20 лет ведет популярное кулинарное шоу на НТВ. В честь праздника Высоцкая провела для гостей мастер-класс по приготовлению знаменитого десерта «Павлова».
«Очень трудно осознать, что с первого выпуска программы прошло уже 20 лет. Ощущение, что все началось только вчера. Это самое настоящее путешествие, от которого я испытываю восторг. Мы обычно говорим, что французы или итальянцы знают удовольствие от жизни. А мне кажется, что я с программой “Едим дома” на телеканале НТВ прошла путь удовольствия от вкуса. Он пока не закончился, и я надеюсь, что будет еще продолжаться», — отметила телеведущая.
Шоу выходит на ТВ с 7 сентября 2003 года. За это время вышло 815 программ, в рамках которых Высоцкая приготовила более 2500 блюд.
У шоу есть четыре премии ТЭФИ: проект был отмечен в номинации «Развлекательная программа: образ жизни» в 2007 году и в номинации «Утренняя программа» в 2014, а Юлия Высоцкая дважды становилась лучшей ведущей утренней программы в 2014 и 2016 годах.