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27 июля 2023, новость

Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»

Актриса и телеведущая провела мастер-класс по приготовлению десерта «Павлова»
Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая посетила мероприятие, организованное в честь юбилея программы «Едим дома». 49-летняя актриса вот уже 20 лет ведет популярное кулинарное шоу на НТВ. В честь праздника Высоцкая провела для гостей мастер-класс по приготовлению знаменитого десерта «Павлова».

«Очень трудно осознать, что с первого выпуска программы прошло уже 20 лет. Ощущение, что все началось только вчера. Это самое настоящее путешествие, от которого я испытываю восторг. Мы обычно говорим, что французы или итальянцы знают удовольствие от жизни. А мне кажется, что я с программой “Едим дома” на телеканале НТВ прошла путь удовольствия от вкуса. Он пока не закончился, и я надеюсь, что будет еще продолжаться», — отметила телеведущая.

Шоу выходит на ТВ с 7 сентября 2003 года. За это время вышло 815 программ, в рамках которых Высоцкая приготовила более 2500 блюд.

У шоу есть четыре премии ТЭФИ: проект был отмечен в номинации «Развлекательная программа: образ жизни» в 2007 году и в номинации «Утренняя программа» в 2014, а Юлия Высоцкая дважды становилась лучшей ведущей утренней программы в 2014 и 2016 годах.

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