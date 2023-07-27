Михалкова слышит инопланетян в первом трейлере «Чувств Анны»

Вышел трейлер нового фильма Анны Меликян «Чувства Анны», в котором героиня Анны Михалковой начинает общаться с инопланетянами. Лента снята в жанре магического реализма.
По сюжету, в мире свирепствует смертельный вирус, поэтому люди ходят в масках и планируют колонизировать Марс. В это время Анна из Перми (Анна Михалкова) живет обычной жизнью: работает на кондитерской фабрике, вместе с мужем (Тимофей Трибунцев) воспитывает детей. Пока в какой-то момент не начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.
«Мне кажется, это мой самый необычный и чувственный фильм. Вдобавок это наша по-настоящему первая работа с Аней Михалковой. Мне всегда хотелось с ней поработать, поскольку я считаю ее одной из самых ярких и интересных наших актрис. Сценарий был написан специально под Аню», — рассказала Меликян.
За саундтрек фильма отвечает группа Shortparis. «Чувства Анны» выйдут в российский прокат осенью 2023 года.