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27 июля 2023, новость

Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с 59-летием

Актер опубликовал в соцсетях отрывок из комедии 2009 года «Предложение»
Сандра Буллок и Райан Рейнольдс в фильме «Предложение» | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с днем рождения, опубликовав в личных соцсетях фрагмент из их совместной откровенной сцены.

Видео, на котором Рейнольдс и Буллок предстают в полностью обнаженном виде, является эпизодом из хитовой комедии 2009 года «Предложение» Энн Флетчер. Актеры исполнили роли начальницы и ее подчиненного, между которыми со временем возникают романтические отношения.

В своем поздравлении звезда «Дэдпула» сопроводил их пикантное видео трогательной подписью.

«С днем ​​рождения неподражаемую и потрясающую Сандру Буллок! На твой день рождения в этом году я подарил нам обоим координаторов съемок интимных сцен. И отдел кадров. А вот с одеждой не задалось», — шутливо написал Рейнольдс.

Сандра Буллок родилась 26 июля 1964 года. В 2023-м году звезде исполнилось 59 лет.

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