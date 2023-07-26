Кадр из фильма «Барби»

Американский бизнесмен Илон Маск высмеял фильм «Барби» за постоянное использование слова «патриархат». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Twitter миллиардера.

«Если вы будете выпивать каждый раз, когда Барби произносит слово "патриархат", вы упадете в обморок задолго до окончания фильма», — отметил он.

Ранее стало известно, что фильм о кукле «Барби» собрал в первый уикенд рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов. По данным Deadline, сумма стала рекордной для дебютного кинопоказа в США и Канаде.