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26 июля 2023, новость

Состояние попавшего в больницу 81-летнего Ясуловича улучшилось

Ранее народный артист попал в больницу с острым повреждением почек
Игорь Ясулович | Источник: PersonaStars

Состояние 81-летнего госпитализированного актера Игоря Ясуловича стабилизировалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актера сняли с аппарата ИВЛ, а врачи, заявляет издание, отмечают положительную динамику восстановления артиста. Сейчас Ясулович уже может самостоятельно дышать и ориентироваться в пространстве, однако лихорадка (температура выше 38°C) все еще сохраняется.

18 июля стало известно, что Ясуловича госпитализировали в Москве. Актер чувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал «скорую». Он попал в больницу с острым повреждением почек.

Ему сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем медики провели более масштабную операцию брюшной полости и дополнительно избавились от жидкости в дыхательных путях Ясуловича. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом сын артиста Алексей опроверг информацию о резком ухудшении его состояния.

«Госпитализация плановая. Остальное — наше дело, врачебная тайна. Все хорошо, все нормально, все под контролем», — заявил он.

Игорь Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». В последующие годы снимался в фильмах «Время, вперед!», «Айболит-66», «Приваловские миллионы», «31 июня», «Предчувствие любви», «Витя Глушаков — друг апачей», «Даже не думай!», «Статский советник» и многих других. В общей сложности был задействован в более чем 200 кинокартинах и телесериалах.

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