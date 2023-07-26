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26 июля 2023, новость

Нейросеть показала Меган Маркл и Кейт Миддлтон в образе Барби

Для создания 3D-моделей членов королевской семьи использовали большое количество их фото и видео
Кейт Миддлтон и принц Уильям в образах Барби и Кена (фото: Storial.media)

Нейросеть представила Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями в образе кукол Барби и Кена. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты по искусственному интеллекту из Storial.media использовали большое количество фотографий и видео членов королевской семьи для создания их цифровых 3D-моделей.

Кейт Миддлтон в образе Барби предстала в традиционном розовом платье, но выполненном в стиле моды королевской семьи. Ее голову украшает роскошная тиара, а в руках она держит букет роз. Кукла принца Уильяма одета в официальную форму наследника престола.

Меган Маркл и принц Гарри в образах Барби и Кена (фото: Storial.media)

Меган Маркл в виде куклы Барби также предстала в аутфите розового цвета, украшенном декоративной розой. Игрушка в виде принца Гарри была сгенерирована в классическом костюме черного цвета.

Напомним, тренд на образ куклы Барби вдохновлен выходом фильма Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Ранее фото в розовом наряде показала Равшана Куркова.

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