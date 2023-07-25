Наверх
25 июля 2023, новость

Максим Аверин раскрыл свое отношение к покинувшим РФ артистам

Актер выступил против идеи вырезать эмигрировавших артистов из кинолент
Максим Аверин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Максим Аверин в разговоре с «МК» выразил мнение, что покинувших Россию артистов не стоит вырезать из фильмов.

«Мы дезориентированы. И кто-то сорвался… Я не знаю, как это оценить, — из моих близких друзей никто такого шага не совершал. Поэтому мне проще про это говорить, для меня в этом вопросе нет чего-то личного. Но я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси», — отметил Аверин.

По словам актера, если бы его друг «высказался негативно», то он бы с ним поспорил или подрался бы. Однако Аверин выступил против идеи вырезать эмигрировавших артистов из кинолент, так как считает, что фильмы «не виноваты». Вместе с этим артист подчеркнул, что отечественные звезды не смогут занять место знаменитостей-эмигрантов.

«Цель какая-то неправильная — занять чье-то место… Мне кажется, так не бывает, что артист занял чужое место и стал популярным. У каждого свой путь. Боже упаси, не буду перечеркивать то, что мне нравилось в артистах, которые уехали», — резюмировал Аверин.

Напомним, ранее сообщалось, что эмигрировавший в Израиль актер Дмитрий Назаров потерял роль в новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро. Кроме того, в начале июля стало известно, что уехавшая из России в США актриса Мария Машкова не будет играть в телесериале «Операция "Престол"», посвященном работе советских контрразведчиков в ходе Великой Отечественной войны,

Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Максим Аверин
Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу
Даня Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
Назаров лишился роли Деда Мороза в комедии с Наталией Орейро
«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт на частном мероприятии
Иван Ургант показал, что находится в одной из самых дорогих стран мира
СМИ: Машкова лишилась главной роли в российском военном сериале
Лолита заявила о величии Пугачевой
Хаматова рассказала, как влиятельные люди пытались вернуть ее в Россию
Кучера заявил, что жена испортила карьеру покинувшему РФ Дмитрию Назарову
Валерия Гай Германика заявила об отсутствии русофобии за границей
Нагиева заметили на съемках в Москве
Виктория Боня посоветовала Милохину не возвращаться в Россию
Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России
Шахназаров отреагировал на призыв Учителя выдвинуть от России фильм на «Оскар»
Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты
С Максима Галкина отказались снять статус иноагента
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
СМИ: Галкин требует удалить записи его зарубежных выступлений
Звезда сериала «Ольга» рассказала, куда переехала из России
Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю
Лариса Гузеева опровергла слухи об увольнении с телевидения
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт в Екатеринбурге отменили
Кантемир Балагов передумал уходить из кино
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Ведущая «Давай поженимся!» высказалась об уходе Tinder из России
Брат Козловского ответил на слухи об отъезде артиста из России
Директор Дапкунайте заявила, что актриса «порвала все связи с Россией»
Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой
Валерия высказалась об уехавших из России артистах
Галустян объяснил получение второго гражданства
Анатолий Белый не хочет отказываться от звания народного артиста
Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства
Группу по уехавшим из России деятелям культуры создали в Госдуме
Иван Ургант пообещал вернуться в эфир «Первого канала»
Брат Козловского ответил на требования отменить спектакли с актером в РФ
Кустурица рассказал о невозможности отмены российской культуры
Данила Козловский выступит в Москве и Петербурге со спектаклями
Павел Воля пошутил об уехавших звездах российского шоу-бизнеса
Актера Назарова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии
Директор объяснил получение Галустяном гражданства Армении
Бикович уверен, что российское кино «выживет без Голливуда»
Иван Ургант анонсировал грядущий концерт с «Би-2» в Турции
Мария Миронова вступилась за Лию Ахеджакову
Галкин оправдался за шутки о коллегах на концертах за границей
Новые трейлеры
Белый список
Дублированный трейлер
Заложники
Дублированный трейлер №2
Крутая перемена
Тизер
Я делаю шаг
Трейлер
Капитан Марвел 2
Трейлер (англ.)
Гран Туризмо
Трейлер №2 (англ.)
Чижик-Пыжик возвращается
Трейлер
Нандор Фодор и говорящий мангуст
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь