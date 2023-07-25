Максим Аверин раскрыл свое отношение к покинувшим РФ артистам

Актер Максим Аверин в разговоре с «МК» выразил мнение, что покинувших Россию артистов не стоит вырезать из фильмов.
«Мы дезориентированы. И кто-то сорвался… Я не знаю, как это оценить, — из моих близких друзей никто такого шага не совершал. Поэтому мне проще про это говорить, для меня в этом вопросе нет чего-то личного. Но я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси», — отметил Аверин.
По словам актера, если бы его друг «высказался негативно», то он бы с ним поспорил или подрался бы. Однако Аверин выступил против идеи вырезать эмигрировавших артистов из кинолент, так как считает, что фильмы «не виноваты». Вместе с этим артист подчеркнул, что отечественные звезды не смогут занять место знаменитостей-эмигрантов.
«Цель какая-то неправильная — занять чье-то место… Мне кажется, так не бывает, что артист занял чужое место и стал популярным. У каждого свой путь. Боже упаси, не буду перечеркивать то, что мне нравилось в артистах, которые уехали», — резюмировал Аверин.
Напомним, ранее сообщалось, что эмигрировавший в Израиль актер Дмитрий Назаров потерял роль в новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро. Кроме того, в начале июля стало известно, что уехавшая из России в США актриса Мария Машкова не будет играть в телесериале «Операция "Престол"», посвященном работе советских контрразведчиков в ходе Великой Отечественной войны,