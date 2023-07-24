Екатерина Стриженова попала в больницу

Екатерина Стриженова | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова вышла на связь из клиники, куда обратилась после того, как почувствовала признаки анемии. Об этом сообщает «КП».

«Капаю железо, ждите "железную леди"», — написала звезда.

Издание предполагает, что у теледивы обнаружили низкий уровень железа и гемоглобина в крови — это и стало причиной анемии.

Напомним, ранее в июне вышла замуж 22-летняя дочь телеведущей Александра. Пара поженилась еще 16 июня, но не сразу решила раскрывать свою тайну.