Наверх
24 июля 2023, новость

Екатерина Стриженова попала в больницу

Телеведущая пообещала скорое возвращение «железной леди»
Екатерина Стриженова | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова вышла на связь из клиники, куда обратилась после того, как почувствовала признаки анемии. Об этом сообщает «КП».

«Капаю железо, ждите "железную леди"», — написала звезда.

Издание предполагает, что у теледивы обнаружили низкий уровень железа и гемоглобина в крови — это и стало причиной анемии.

Напомним, ранее в июне вышла замуж 22-летняя дочь телеведущей Александра. Пара поженилась еще 16 июня, но не сразу решила раскрывать свою тайну.

Также у Екатерины и Александра Стриженовых есть старшая дочь Анастасия, ей 35 лет. В 2013 году девушка вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, а спустя пять лет родила сына Петра. Сейчас они живут в Америке.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Екатерина Стриженова
Победитель «Голос. Дети» рассказал о борьбе с болезнью
Джонни Депп потерял сознание и был госпитализирован
92-летний Краско после госпитализации чувствует себя «все лучше»
Александр Домогаров заступился за сына после критики
81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве
Стало известно об улучшении состояния 92-летнего Ивана Краско
86-летнего Николая Дроздова госпитализировали в Москве
Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после госпитализации
Билан поддержал МакSим после ее признания в алкозависимости
Стали известны подробности госпитализации 92-летнего Ивана Краско
В «Современнике» отменили спектакли с Нееловой из-за болезни актрисы
Певица МакSим призналась в алкозависимости
Мадонна впервые вышла на связь после госпитализации
У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций
Джонни Депп получил травму ноги во время репетиции концерта
Актер Павел Баршак вышел на связь после новости об избиении
Упавший из окна сын Ефремова пришел в себя после комы
СМИ: режиссер Александр Митта попал в реанимацию
Младшая дочь Екатерины Стриженовой вышла замуж
Валдиса Пельша выписали из больницы
88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы
Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с онкологией
Никиту Михалкова выписали из больницы
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки
В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Стало известно о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова
Звезда боевиков 90-х впервые рассказал о борьбе с онкологией
Появились подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова
Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем словами «не дождетесь»
Близкие попросили молиться за госпитализированного актера Джейми Фокса
Лариса Гузеева показала Александра Олешко в инвалидном кресле
Актера госпитализировали со съемок фильма с Кэмерон Диаз
СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу
Звезда «Тора» готов отказаться от съемок из-за риска здоровью
Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене
Жена Брюса Уиллиса призвала фотографов прекратить преследовать ее мужа
Боярский пожаловался, что «стал глупее» после коронавируса
Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции
Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Николая Дроздова выписали из больницы
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Сын Бориса Щербакова рассказал о госпитализации актера
Николай Дроздов после переломов неделю проведет в больнице
Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
Арзамасова объявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем
88-летний Олег Басилашвили заявил о плохом самочувствии
Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко
Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице
Новые трейлеры
Белый список
Дублированный трейлер
Заложники
Дублированный трейлер №2
Крутая перемена
Тизер
Я делаю шаг
Трейлер
Капитан Марвел 2
Трейлер (англ.)
Гран Туризмо
Трейлер №2 (англ.)
Чижик-Пыжик возвращается
Трейлер
Нандор Фодор и говорящий мангуст
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь