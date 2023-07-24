Екатерина Стриженова попала в больницу

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова вышла на связь из клиники, куда обратилась после того, как почувствовала признаки анемии. Об этом сообщает «КП».
«Капаю железо, ждите "железную леди"», — написала звезда.
Издание предполагает, что у теледивы обнаружили низкий уровень железа и гемоглобина в крови — это и стало причиной анемии.
Напомним, ранее в июне вышла замуж 22-летняя дочь телеведущей Александра. Пара поженилась еще 16 июня, но не сразу решила раскрывать свою тайну.
Также у Екатерины и Александра Стриженовых есть старшая дочь Анастасия, ей 35 лет. В 2013 году девушка вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, а спустя пять лет родила сына Петра. Сейчас они живут в Америке.