Паради, Макрон, Денев: Париж простился с Джейн Биркин

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Париж простился с легендарной англо-французской актрисой и певицей, иконой стиля Джейн Биркин, скончавшейся в июле в возрасте 76 лет.

Церемония прошла в церкви Святого Роха, рядом с входом в здание были установлены динамики, из которых звучали знаменитые композиции в исполнении Биркин.

Помимо дочерей актрисы Шарлотты Генсбур и Лу Дуайон, память звезды пришли почтить многие знаменитости. В том числе 79-летняя Катрин Денев, близко дружившая с Биркин, Ванесса Паради, Майвенн, а также первая леди Франции Брижит Макрон.

Певец Этьен Дао в своей трогательной прощальной речи отметил, что теперь Джейн Биркин наконец-то воссоединится со своим возлюбленным Сержем Генсбуром, а также с покойной дочерью Кейт (в 2013-м она совершила самоубийство), родителями, друзьями и собаками. Дао подчеркнул, что многие хотели бы быть Джейн Биркин.

Шарлотта Генсбур кратко сказала: «Теперь я сирота», а Лу Дуайон поблагодарила свою мать за то, что та никогда не была обычной.

Уроки французского, Генсбур и сумочка Какой была жизнь Джейн Биркин