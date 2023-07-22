Козловский потребовал рубль моральной компенсации

Данила Козловский | Источник: Алексей Молчановский

Данила Козловский через суд требует взыскать с главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина 1 рубль в качестве моральной компенсации за распространение порочащих сведений об актере.

Весной 2023 года Бородин написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации армии РФ. Общественник утверждал, что звезда публично высказался против проведения спецоперации России на Украине и призывал выходить на митинги. Сам же Козловский объяснил, что фраза о митингах была произнесена «на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета».

Ивлеева играет Мальвину: первые кадры

Звезда «Орла и решки» продолжает строить актерскую карьеру: Анастасия Ивлеева получила главную роль в предстоящей комедии «Мальвина» и примерила на съемках яркий фиолетовый парик.

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По словам актрисы, ей интересно работать над ролью, «придумывать» и воплощать героиню с хулиганским характером, полностью противоположным образу всем известной с детства «рафинированной» героини сказки про Буратино.

Съемки фильма продлятся до конца лета, а выход «Мальвины» в прокат запланирован на весну 2024 года.

Вдова Сергея Пускепалиса снимется в сериале «Шифр»

У актрисы эпизодическая, но важная для сюжета роль — кассира, которая даст ценную информацию главным героиням. К ролям последних вернутся Екатерина Вилкова, Елена Панова, Марьяна Спивак и ЯМаркировать привязанными сущностямина Дюбуи.

Уточняется, что сам Проскурин, герой Пускепалиса, будет присутствовать за кадром и заочно влиять на сюжетную линию.

Прилучный удивил гримом гастарбайтера

Павел Прилучный снимается в необычном образе в комедии «Вася не в себе» — его персонаж из красавчика-бизнесмена каким-то невероятным образом превращается в героя анекдотов про гастарбайтеров.

В гриме гостя из СНГ привычного Прилучного практически не узнать.

Павел Прилучный в фильме «Вася не в себе»

Названы лучшие российские сериалы первого полугодия

Проект Кино Mail.ru представил рейтинг лучших отечественных сериалов первой половины 2023 года, в основу которого легли зрительские оценки.

На первом месте — девятый сезон напряженного детектива «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова» с бессменным Андреем Смоляковым в образе матерого московского сыщика. Второе место — у мрачного триллера о поисках одинцовского маньяка «Фишер». А замыкает тройку лидеров байопик легендарного советского оперного артиста «Шаляпин».