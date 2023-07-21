Кардашьян с младенцем появилась в тизере известного сериала

Седая Ким Кардашьян с младенцем на руках снялась в тизере 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». Видеоролик опубликовал телеканал FX.

В трейлере показаны сцены с танцами группы женщин, напоминающие некий оккультный ритуал. В кадре появляются модель и актриса Кара Делевинь, а также Эмма Робертс, которая уже снималась в прошлых сезонах шоу.

В новой части серии к актерскому составу сериала присоединилась Ким Кардашьян. В тизере звезда предстает в неузнаваемом виде. Кардашьян примерила парик седых волос и сделала яркий макияж. Также в видео она держит на руках младенца.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239100&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Авторы нового сезона заявили, что сюжет будет частично основан на мистическом романе Даниэль Валентайн «Нежное состояние». В нем главная героиня уверена, что некий зловещий дух мешает ей забеременеть. Основным референсом сценаристы сезона называют культовую карину «Ребенок Розмари» Романа Полански.

Точная дата премьеры 12 сезона «Американской истории ужасов» пока неизвестна.