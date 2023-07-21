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21 июля 2023, новость

Кардашьян с младенцем появилась в тизере известного сериала

Звезда снялась в 12-м сезоне «Американской истории ужасов»

Седая Ким Кардашьян с младенцем на руках снялась в тизере 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». Видеоролик опубликовал телеканал FX.

В трейлере показаны сцены с танцами группы женщин, напоминающие некий оккультный ритуал. В кадре появляются модель и актриса Кара Делевинь, а также Эмма Робертс, которая уже снималась в прошлых сезонах шоу.

В новой части серии к актерскому составу сериала присоединилась Ким Кардашьян. В тизере звезда предстает в неузнаваемом виде. Кардашьян примерила парик седых волос и сделала яркий макияж. Также в видео она держит на руках младенца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Авторы нового сезона заявили, что сюжет будет частично основан на мистическом романе Даниэль Валентайн «Нежное состояние». В нем главная героиня уверена, что некий зловещий дух мешает ей забеременеть. Основным референсом сценаристы сезона называют культовую карину «Ребенок Розмари» Романа Полански.

Точная дата премьеры 12 сезона «Американской истории ужасов» пока неизвестна.

Напомним, ранее фанаты сериала выразили недовольство кастингом. Некоторые из них пригрозили полностью пропустить сезон, чтобы не смотреть на Кардашьян, назвав объявление о ее участии в шоу «настоящим ужасом».

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