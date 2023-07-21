Назаров лишился роли Деда Мороза в комедии с Наталией Орейро

Дмитрий Назаров | Источник: PersonaStars

Эмигрировавший в Израиль актер Дмитрий Назаров потерял роль в новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро. Об этом «Абзацу» рассказал режиссер картины Кирилл Кузин.

Предположительно, Назаров должен был исполнить роль Деда Мороза, однако, как сообщает издание, ему отказали в роли из-за информационного фона вокруг актера. При этом Кузин отказался раскрывать актерский состав грядущего фильма, потому что «кастинг — это самая большая тайна». Однако режиссер подчеркнул, что работа над комедией ведется в штатном режиме. Ожидаемая дата релиза — 2025 год.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине. Позже стало известно, что Назаров лишился главной роли в грядущей экранизации романа «12 стульев».