92-летний Краско после госпитализации чувствует себя «все лучше»

Народный артист России Иван Краско чувствует себя все лучше после госпитализации. Об этом ТАСС рассказал сын артиста Федор Краско.
«Врачи говорят, [что] состояние все лучше», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что 92-летний Краско доставлен в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позже директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил, что звезда находится в клинике.
Позже сообщалось об улучшении его состояния, в частности, артист перестал видеть галлюцинации, однако у него сохранялось психомоторное возбуждение. В связи с этим за Краско пристально наблюдали врачи, пока он находился в реанимации. При этом 19 июля главврач главного корпуса центра им. Алмазова Раиса Коношкова заявила, что Краско перевели в реанимационное отделение после удаления тромба.
Краско уже госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт. Он тогда благодарил врачей медучреждения за профессионализм и чуткое, «великолепное» отношение.