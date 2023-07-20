Арзамасовой припомнили роль Галины Сергеевны

Лиза Арзамасова в сериале «Папины дочки»

Лиза Арзамасова опубликовала в своем микроблоге коллаж с фотографиями своей героини Галины Сергеевны из ситкома «Папины дочки».

«Это мне периодически подписчики присылают, видимо, чтобы я не расслаблялась особо, мол, “помни, кто ты есть, Симба”. Помню, помню, и вам доброго дня», — подписала кадры 28-летняя актриса.

Подписчики отметили, что обожали Галину Сергеевну в исполнении Арзамасовой. «Считаю эту роль гениальнейшей, а исполнение виртуозным», «Талантливая! Шикарная! Невероятная!!! В любом кадре! Это же надо так играть, чтобы будоражить до сих пор всех!!! Браво!!!», «Просто замечательная. Очень вас люблю во всех образах! А уж сейчас колоссальное восхищение вами! Человек с большой душой и горячим сердцем», — оставили комментарии поклонники актрисы.

Лиза Арзамасова | Источник: Legion-Media.ru

Напомним, что скоро состоится премьера продолжения ситкома «Папины дочки» — «Папины дочки. Новые», — в котором Арзамасова вернется к своей роли. Съемки сиквела начались в январе этого года. В проекте приняли участие Мирослава Карпович, Андрей Леонов и Филипп Бледный, а позже к ним присоединилась Екатерина Старшова, знакомая зрителям по роли Пуговки.