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19 июля 2023, новость

48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике

Звезда «Отчаянных домохозяек» отдыхает с семьей на испанском курорте в Марбелье

Ева Лонгория была замечена на отдыхе в ярко-розовом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» выбрала модный этим летом цвет «Барби» для своего пляжного наряда. Кстати, шорты розового цвета надел и ее муж Хосе Бастон. Актриса отдыхает в Марбелье вместе с ним и их пятилетним сыном Сантьяго.

Напомним, что Ева Лонгория начала встречаться с Хосе Бастоном в 2013 году, а спустя три года вышла за него замуж. Ранее актриса состояла в браках с актером Тайлером Кристофером и игроком НБА Тони Паркером.

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