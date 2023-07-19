48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике

Ева Лонгория была замечена на отдыхе в ярко-розовом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.
48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» выбрала модный этим летом цвет «Барби» для своего пляжного наряда. Кстати, шорты розового цвета надел и ее муж Хосе Бастон. Актриса отдыхает в Марбелье вместе с ним и их пятилетним сыном Сантьяго.
Напомним, что Ева Лонгория начала встречаться с Хосе Бастоном в 2013 году, а спустя три года вышла за него замуж. Ранее актриса состояла в браках с актером Тайлером Кристофером и игроком НБА Тони Паркером.