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18 июля 2023, новость

Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин

Российская актриса почтила память французской коллеги, которая ушла из жизни 16 июля

Юлия Пересильд разместила в своем микроблоге совместное фото с Джейн Биркин. Звезда фильма «Вызов» запечатлена с французской актрисой и коллегами из Театра Наций.

«Джейн Биркин, прекрасная! Прощайте», — подписала кадр 38-летняя Пересильд. Снимок был сделан в 2020 году, когда Биркин приезжала в Россию, чтобы дать концерт в Московском Доме музыки.

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Напомним, что англо-французская актриса и певица Джейн Биркин умерла 16 июля на 77-м году жизни. Два года назад актриса перенесла инсульт, и в последнее время у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

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