Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин

Юлия Пересильд разместила в своем микроблоге совместное фото с Джейн Биркин . Звезда фильма « Вызов » запечатлена с французской актрисой и коллегами из Театра Наций.

«Джейн Биркин, прекрасная! Прощайте», — подписала кадр 38-летняя Пересильд. Снимок был сделан в 2020 году, когда Биркин приезжала в Россию, чтобы дать концерт в Московском Доме музыки.

Напомним, что англо-французская актриса и певица Джейн Биркин умерла 16 июля на 77-м году жизни. Два года назад актриса перенесла инсульт, и в последнее время у нее были серьезные проблемы со здоровьем.