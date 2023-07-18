81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве

Игорь Ясулович | Источник: Legion-Media.ru

Народного артиста Игоря Ясуловича, руководителя актерской мастерской ВГИКа, актера кино и озвучки экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Ясулович почувствовал себя плохо, но несколько дней не вызывал скорую — когда врачи приехали, то 81-летнего актера госпитализировали с острым повреждением почек.

Ясуловичу сделали две операции — в почки были установлены специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. При этом планируется также третья операция.