81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве

Народного артиста Игоря Ясуловича, руководителя актерской мастерской ВГИКа, актера кино и озвучки экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Ясулович почувствовал себя плохо, но несколько дней не вызывал скорую — когда врачи приехали, то 81-летнего актера госпитализировали с острым повреждением почек.
Ясуловичу сделали две операции — в почки были установлены специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. При этом планируется также третья операция.
На данный момент состояние актера оценивается как среднее, врачи постоянно ведут наблюдение за его самочувствием.
Игорь Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». В последующие годы снимался в фильмах «Время, вперед!», «Айболит-66», «Приваловские миллионы», «31 июня», «Предчувствие любви», «Витя Глушаков — друг апачей», «Даже не думай!», «Статский советник» и многих других. В общей сложности был задействован в более чем 200 кинокартинах и телесериалах.