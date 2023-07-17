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17 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Керема Бюрсина заметили на прогулке с новой партнершей по сериалу

Турецкого актера увидели в компании Хафсанур Санджактутан, которая вместе с ним снимается в мелодраме «Если сильно полюбишь»

На днях Керема Бюрсина, которого многие зрители знают по роли Серкана Болата из сериала «Постучись в мою дверь», заметили на прогулке с Хафсанур Санджактутан. Сейчас актеры играют влюбленных в сериале «Если сильно полюбишь».

Папарацци заметили 36-летнего Бюрсина и 23-летнюю Санджактутан выходящими из торгового центра. Журналисты тут же поинтересовались, есть ли между актерами романтические чувства, на что звезды турецкого кинематографа ответили отрицательно.

«Успокойтесь, ребята. Мы вышли со съемочной площадки, чтобы выпить кофе. Мы работаем, теперь мы снова собираемся на съемочную площадку», — объяснили актеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые зрители решили, что Керем Бюрсин и Хафсанур Санджактутан специально стараются появляться вместе, чтобы привлечь внимание к сериалу «Если сильно полюбишь».

К слову, у новой турецкой телемелодрамы пока не очень высокие рейтинги, несмотря на участие в ней одного из самых востребованных турецких актеров.

Напомним, что ранее Керем Бюрсин встречался с коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Однако в 2022 году пара распалась.

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