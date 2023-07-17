Керема Бюрсина заметили на прогулке с новой партнершей по сериалу

На днях Керема Бюрсина, которого многие зрители знают по роли Серкана Болата из сериала «Постучись в мою дверь», заметили на прогулке с Хафсанур Санджактутан. Сейчас актеры играют влюбленных в сериале «Если сильно полюбишь».

Папарацци заметили 36-летнего Бюрсина и 23-летнюю Санджактутан выходящими из торгового центра. Журналисты тут же поинтересовались, есть ли между актерами романтические чувства, на что звезды турецкого кинематографа ответили отрицательно.

«Успокойтесь, ребята. Мы вышли со съемочной площадки, чтобы выпить кофе. Мы работаем, теперь мы снова собираемся на съемочную площадку», — объяснили актеры.

<div id="vk_post_-48064554_28514"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28514", -48064554, 28514, 'm2Gkj56MVt0UYyqzMoqW-KC8N9A'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые зрители решили, что Керем Бюрсин и Хафсанур Санджактутан специально стараются появляться вместе, чтобы привлечь внимание к сериалу «Если сильно полюбишь».

К слову, у новой турецкой телемелодрамы пока не очень высокие рейтинги, несмотря на участие в ней одного из самых востребованных турецких актеров.