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17 июля 2023, новость

Комик рассказал о поцелуе с Ольгой Бузовой на съемках телешоу

По признанию юмориста, этого не было в сценарии

Денис Дорохов стал гостем программы «Шоу Воли» и рассказал, как в прошлом году во время съемок «Однажды в России» случайно поцеловался с Ольгой Бузовой. 36-летний комик признался, что певица, по сюжету, должна была его соблазнить, а он в какой-то момент поцеловал ее, хотя этого не было в сценарии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы репетировали и не должны были целоваться, Оля сама подставилась. Она должна была приблизиться просто близко. Тут смотрю: она залетает в мою солнечную систему. Думаю: “А че нет-то?” Глобальных разборок с женой не было, мы отдыхать поехали потом туда, куда она захотела», — рассказал Дорохов ведущему Павлу Воле.

Ольга Бузова появилась в одном из выпусков «Однажды в России» в скетче о доставщике еды.

Денис Дорохов давно счастлив в браке с женой Эльвирой, с которой воспитывает двух сыновей — Артема и Богдана. Свою карьеру комик начал в КВН, а широкую известность ему принесло участие в шоу «Игра» и «Однажды в России».

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