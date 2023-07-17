Комик рассказал о поцелуе с Ольгой Бузовой на съемках телешоу

Денис Дорохов стал гостем программы «Шоу Воли» и рассказал, как в прошлом году во время съемок «Однажды в России» случайно поцеловался с Ольгой Бузовой. 36-летний комик признался, что певица, по сюжету, должна была его соблазнить, а он в какой-то момент поцеловал ее, хотя этого не было в сценарии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-77219961&id=456241351&hash=207f1d0101801b95&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы репетировали и не должны были целоваться, Оля сама подставилась. Она должна была приблизиться просто близко. Тут смотрю: она залетает в мою солнечную систему. Думаю: “А че нет-то?” Глобальных разборок с женой не было, мы отдыхать поехали потом туда, куда она захотела», — рассказал Дорохов ведущему Павлу Воле.

Ольга Бузова появилась в одном из выпусков «Однажды в России» в скетче о доставщике еды.