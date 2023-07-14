Звезда «Кривого зеркала» Пономаренко впервые вышел на сцену после смерти брата

Братья Александр и Валерий Пономаренко | Источник: Legion-Media.ru

Валерий Пономаренко, знакомый зрителю по юмористическому шоу «Кривое зеркало», недавно приехал на кинофорум в Ярославль, где представил часть своей новой программы. Это было первое появление артиста на публике после того, как умер его брат-близнец Александр Пономаренко.

Юморист рассказал, что его новая программа построена так, будто он выступает на сцене не один.

«Брат ушел, а зрители то ли не привыкли еще, то ли пока не до конца воспринимают, что я выступаю один. Хотя моя программа выстроена так, будто нас на сцене двое. Правила такой игры — я ее с самого начала задаю», — сообщил 56-летний Пономаренко.

Он добавил, что пока не смирился с утратой близкого человека и не привык выступать один, но верит, что новая программа понравится поклонникам. Сейчас артисту помогает куплетист Николай Бандурин, с которым он сделал несколько совместных номеров.