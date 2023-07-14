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14 июля 2023, новость

Звезда «Кривого зеркала» Пономаренко впервые вышел на сцену после смерти брата

Артист подготовил сольную программу
Братья Александр и Валерий Пономаренко | Источник: Legion-Media.ru

Валерий Пономаренко, знакомый зрителю по юмористическому шоу «Кривое зеркало», недавно приехал на кинофорум в Ярославль, где представил часть своей новой программы. Это было первое появление артиста на публике после того, как умер его брат-близнец Александр Пономаренко.

Юморист рассказал, что его новая программа построена так, будто он выступает на сцене не один.

«Брат ушел, а зрители то ли не привыкли еще, то ли пока не до конца воспринимают, что я выступаю один. Хотя моя программа выстроена так, будто нас на сцене двое. Правила такой игры — я ее с самого начала задаю», — сообщил 56-летний Пономаренко.

Он добавил, что пока не смирился с утратой близкого человека и не привык выступать один, но верит, что новая программа понравится поклонникам. Сейчас артисту помогает куплетист Николай Бандурин, с которым он сделал несколько совместных номеров.

Александр Пономаренко умер 24 декабря 2022 года. На протяжении полутора лет он боролся с раком желудка и решился рассказать зрителям и коллегам о своем диагнозе незадолго до смерти.

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