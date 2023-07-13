Звезда «Кадетства» Александр Головин впервые женился

Александр Головин, которого зрители знают по роли Максима Макарова из сериала «Кадетство», женился на своей возлюбленной, актрисе Александре Поповой. В личном микроблоге 34-летний актер опубликовал фото с избранницей, которое лаконично подписал: «Спасибо твоим маме и папе за тебя».

<div id="vk_post_-48064554_28477"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28477", -48064554, 28477, 'lQzZKc79CuCf8yWna14CFN7Zmxg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники Головина поспешили поздравить его с бракосочетанием: «Саня, так рада за вас, что вы наконец-то нашли свою любовь, будьте счастливы!», «Саня — красавчик! Александра — королева. Невероятно красивые и счастливые. Счастья вам и огромной любви, нескончаемой, верной, крепкой семьи», «Долгих и счастливых лет».

Кстати, некоторые пользователи вспомнили о романтической линии героя Головина и Полины Сергеевны, роль которой в «Кадетстве» сыграла Елена Захарова. «Макар не женился на Полине Сергеевне?», «А как же Полина Сергеевна?» — с иронией написали подписчики.