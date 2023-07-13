Звезда «Кадетства» Александр Головин впервые женился

Александр Головин, которого зрители знают по роли Максима Макарова из сериала «Кадетство», женился на своей возлюбленной, актрисе Александре Поповой. В личном микроблоге 34-летний актер опубликовал фото с избранницей, которое лаконично подписал: «Спасибо твоим маме и папе за тебя».
Поклонники Головина поспешили поздравить его с бракосочетанием: «Саня, так рада за вас, что вы наконец-то нашли свою любовь, будьте счастливы!», «Саня — красавчик! Александра — королева. Невероятно красивые и счастливые. Счастья вам и огромной любви, нескончаемой, верной, крепкой семьи», «Долгих и счастливых лет».
Кстати, некоторые пользователи вспомнили о романтической линии героя Головина и Полины Сергеевны, роль которой в «Кадетстве» сыграла Елена Захарова. «Макар не женился на Полине Сергеевне?», «А как же Полина Сергеевна?» — с иронией написали подписчики.
Головин и Попова встречаются около двух лет. В мае этого года звезда франшизы «Елки» сообщил, что сделал предложение своей возлюбленной. У актера также есть пятилетняя дочь Оливия от Светланы Белогуровой. Изначально он не хотел признавать девочку, но после пройденного теста ДНК назвал себя ее отцом.