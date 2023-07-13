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13 июля 2023, новость

Звезда «Кадетства» Александр Головин впервые женился

Супругой актера стала актриса Александра Попова

Александр Головин, которого зрители знают по роли Максима Макарова из сериала «Кадетство», женился на своей возлюбленной, актрисе Александре Поповой. В личном микроблоге 34-летний актер опубликовал фото с избранницей, которое лаконично подписал: «Спасибо твоим маме и папе за тебя».

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Поклонники Головина поспешили поздравить его с бракосочетанием: «Саня, так рада за вас, что вы наконец-то нашли свою любовь, будьте счастливы!», «Саня — красавчик! Александра — королева. Невероятно красивые и счастливые. Счастья вам и огромной любви, нескончаемой, верной, крепкой семьи», «Долгих и счастливых лет».

Кстати, некоторые пользователи вспомнили о романтической линии героя Головина и Полины Сергеевны, роль которой в «Кадетстве» сыграла Елена Захарова. «Макар не женился на Полине Сергеевне?», «А как же Полина Сергеевна?» — с иронией написали подписчики.

Головин и Попова встречаются около двух лет. В мае этого года звезда франшизы «Елки» сообщил, что сделал предложение своей возлюбленной. У актера также есть пятилетняя дочь Оливия от Светланы Белогуровой. Изначально он не хотел признавать девочку, но после пройденного теста ДНК назвал себя ее отцом.

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