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13 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Самбурская снялась в откровенной фотосессии

Поклонники назвали актрису «испанской сеньоритой»

Настасья Самбурская опубликовала в своем микроблоге серию новых фото, на которых она предстала в образе роковой красотки.

«Испытала приступ нарциссизма, разглядывая эту фотосессию», — подписала снимки 36-летняя актриса.

Поклонники сравнили звезду сериала «Универ. Новая общага» с знойной испанкой: «Загар, красные кружева, лучи палящего солнца — ну прямо испанская сеньорита», «Такой красоте только серенады под окнами петь. Где вы там застряли, Доны Педро и Хосе Луисы?» — писали подписчики.

Настасья Самбурская любит делиться откровенными кадрами. Чтобы быть в отличной физической форме, актриса активно тренируется и следит за своим питанием.

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