Самбурская снялась в откровенной фотосессии

Настасья Самбурская опубликовала в своем микроблоге серию новых фото, на которых она предстала в образе роковой красотки.

«Испытала приступ нарциссизма, разглядывая эту фотосессию», — подписала снимки 36-летняя актриса.

Поклонники сравнили звезду сериала «Универ. Новая общага» с знойной испанкой: «Загар, красные кружева, лучи палящего солнца — ну прямо испанская сеньорита», «Такой красоте только серенады под окнами петь. Где вы там застряли, Доны Педро и Хосе Луисы?» — писали подписчики.