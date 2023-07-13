Скончалась 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова

12 июля умерла российская актриса кино Лариса Маршалова. Артистка приняла участие в более 100 киноработ, включая популярный сериал «Каменская». О трагедии сообщили коллеги Ларисы, пишет StartHit.
Родственники не уточнили причину смерти 44-летней актрисы. Коллеги Маршаловой приносят соболезнования ее близким.
Уточняется, что смерть наступила скоропостижно.
Лариса Маршалова принимала участие в таких фильмах и сериалах, как «Псевдоним “Албанец”», «Во саду ли, в огороде», «Иллюзия счастья», «Плюс Любовь», «Последняя жертва Анны» и многих других. Артистка была ведущим мастером сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм».