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13 июля 2023, новость

Скончалась 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова

Отмечается, что смерть наступила скоропостижно
Лариса Маршалова в сериале «Последняя жертва Анны»

12 июля умерла российская актриса кино Лариса Маршалова. Артистка приняла участие в более 100 киноработ, включая популярный сериал «Каменская». О трагедии сообщили коллеги Ларисы, пишет StartHit.

Родственники не уточнили причину смерти 44-летней актрисы. Коллеги Маршаловой приносят соболезнования ее близким.

Уточняется, что смерть наступила скоропостижно.

Лариса Маршалова принимала участие в таких фильмах и сериалах, как «Псевдоним “Албанец”», «Во саду ли, в огороде», «Иллюзия счастья», «Плюс Любовь», «Последняя жертва Анны» и многих других. Артистка была ведущим мастером сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм».

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