Скончалась 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова

Лариса Маршалова в сериале «Последняя жертва Анны»

Лариса Маршалова в сериале «Последняя жертва Анны»

12 июля умерла российская актриса кино Лариса Маршалова. Артистка приняла участие в более 100 киноработ, включая популярный сериал «Каменская». О трагедии сообщили коллеги Ларисы, пишет StartHit.