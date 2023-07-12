Мэтт Дэймон с четырьмя дочками появился на премьере фильма

Мэтт Дэймон посетил в Париже премьеру фильма «Оппенгеймер». Актера на красной дорожке поддержали четыре его дочери: 24-летняя Алексия, 17-летняя Изабелла, 14-летняя Джиа и 12-летняя Стелла.