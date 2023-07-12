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12 июля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Мэтт Дэймон с четырьмя дочками появился на премьере фильма

Голливудский актер представил новую картину со своим участием «Оппенгеймер»
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Мэтт Дэймон посетил в Париже премьеру фильма «Оппенгеймер». Актера на красной дорожке поддержали четыре его дочери: 24-летняя Алексия, 17-летняя Изабелла, 14-летняя Джиа и 12-летняя Стелла.

Также премьеру посетили коллеги Дэймона по фильму: исполнивший главную роль Киллиан МерфиЭмили Блант, Роберт Дауни-мл., а также режиссер Кристофер Нолан.

Новая биографическая лента Нолана рассказывает историю физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, считающегося «отцом атомной бомбы». В 1940-х годах в рамках «Манхэттенского проекта» он руководил разработкой первого ядерного оружия в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

В мировой прокат «Оппенгеймер» выйдет 21 июля.

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