Васильев оценил возможность своего возвращения в «Модный приговор»

Александр Васильев в шоу «Модный приговор»

Александр Васильев дал интервью знаменитому адвокату Александру Добровинскому и рассказал, стоит ли зрителям ждать возвращения «Модного приговора» в эфир и его появления в шоу. 64-летний историк моды признался, что пока ему такого предложения не делали, но если бы проект возродили и его снова пригласили на место ведущего, Васильев ответил бы согласием.

«Они знают, где меня найти и что я могу сделать для людей. Если не позовут, я понимаю, что мы никто не вечные, и возраст у нас тоже меняется. Мне сейчас будет 65 лет, я не скрываю. Да, я выгляжу может неплохо, но тоже можно отдохнуть», — заявил Васильев.

Он также отметил, что формат «Модного приговора» уже ушел в прошлое, а на его место пришли другие подобные программы. Например, «Модный vs Народный» на НТВ, ведущими которого стали стилист Влад Лисовец и артистка Надежда Бабкина, ранее выступавшая «защитницей» в шоу «Первого канала».

Сейчас историк моды занимается своим новым проектом по преображению женщин разных возрастов. Александр Васильев отметил, что помогает участницам не только стильно одеваться, но и стать более уверенными в себе.