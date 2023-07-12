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12 июля 2023, новость

Васильев оценил возможность своего возвращения в «Модный приговор»

Историк моды не исключает, что может снова появиться в шоу, если оно вернется на экраны
Александр Васильев в шоу «Модный приговор»

Александр Васильев дал интервью знаменитому адвокату Александру Добровинскому и рассказал, стоит ли зрителям ждать возвращения «Модного приговора» в эфир и его появления в шоу. 64-летний историк моды признался, что пока ему такого предложения не делали, но если бы проект возродили и его снова пригласили на место ведущего, Васильев ответил бы согласием.

«Они знают, где меня найти и что я могу сделать для людей. Если не позовут, я понимаю, что мы никто не вечные, и возраст у нас тоже меняется. Мне сейчас будет 65 лет, я не скрываю. Да, я выгляжу может неплохо, но тоже можно отдохнуть», — заявил Васильев.

Он также отметил, что формат «Модного приговора» уже ушел в прошлое, а на его место пришли другие подобные программы. Например, «Модный vs Народный» на НТВ, ведущими которого стали стилист Влад Лисовец и артистка Надежда Бабкина, ранее выступавшая «защитницей» в шоу «Первого канала».

Сейчас историк моды занимается своим новым проектом по преображению женщин разных возрастов. Александр Васильев отметил, что помогает участницам не только стильно одеваться, но и стать более уверенными в себе.

Ранее сообщалось, что в эфир «Первого канала» возвращается шоу «Давай поженимся!», долгое время, с февраля 2022 года, не выходившее в эфир. О судьбе «Модного приговора» в то же время мало что известно. Так, в марте Александр Васильев заявил, что проект вернется в эфир. Позже его слова прокомментировали в команде передачи.

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