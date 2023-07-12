Домогаров порассуждал о звездной болезни и возвращении в «Гардемарины»

Александр Домогаров | Источник: PersonaStars

Александр Домогаров накануне своего юбилея дал интервью изданию РИА «Новости». В ходе беседы 60-летний актер рассказал о том, что раньше у него была звездная болезнь, но он смог с ней справиться.

«От нее нет вакцины. Она посещает всех более или менее успешных. Я вижу предпосылки у некоторых людей и не могу их предостеречь, потому что этим надо переболеть. Главное — вовремя взять себя в руки и сказать себе, что это большая ошибка. “Звездочка” очень прогрессирует, в основном в мозг: человек теряется в пространстве, начинает думать, что он пуп земли», — отметил звезда сериала «Бандитский Петербург».

Александр Юрьевич также рассказал, каково ему было вернуться к роли Павла Горина в знаменитых «Гардемаринах» спустя 30 лет. Он отметил, что в картине будет сделан упор на молодых главных героев и на нее пойдут зрители, которым больше 40 лет.

«На “Гардемаринах” воспитались поколения. Но, боюсь, у совсем молодой аудитории, 14+, сегодня другие интересы. Пойдут те, кому за 40, кто помнит “Виват, гардемарины!”», — добавил Домогаров.

Напомним, две новые части киносаги Светланы Дружининой будут представлены осенью 2023 года.