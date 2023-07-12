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12 июля 2023, новость

Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

Писатель скончался в возрасте 94 лет
Милан Кундера | Источник: Legion-Media.ru

На 95-м году жизни скончался автор культового романа «Невыносимая легкость бытия», французский и чешский писатель Милан Кундера. Об этом сообщает чешское издание E15.

Причины смерти публициста не раскрываются.

Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в Чехословакии, принимал активное участие в демонстрациях и акциях протеста 1968-го, которые позже были названы «Пражской весной».

В 1975-м эмигрировал во Францию. Писатель являлся автором десяти романов. Самым известным считается «Невыносимая легкость бытия» 1984 года, действие в котором происходит в Праге в конце 1960-х. Книга была экранизирована в 1988 году режиссером Филипом Кауфманом. Главные роли в фильме исполнили Дэниэл Дэй-Льюис и Жюльет Бинош. Картина получила по две номинации на престижные кинопремии — «Оскар» и «Золотой глобус».

Помимо этого, Милан Кундера является автором таких произведений, как «Шутка», «Книга смеха и забвения» и «Бессмертие», переведенных на десятки языков мира.

Последние десятилетия публицист писал исключительно на французском языке и лишь недавно разрешил переводить его произведения на чешский. Кундера также выпускал пьесы, стихотворения и сборники эссе («Искусство романа», «Нарушенные завещания»).

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