Внучка Талызиной представила фильм со своим участием в Москве

По сюжету, Лиза (Анастасия Талызина) работает в эскорте. Ночные поездки на такси дарят ей минуты желанного спокойствия. Водитель Саша ( Юрий Борисов ), в машину к которому однажды садится Лиза, — инвалид, который с трудом ходит, и один из главных подозреваемых в серии убийств девушек-проституток. Лизе предстоит выяснить, является ли Саша тем самым преступником или нет.

«Это был очень долгий мучительный процесс. Мне никак не удавалась эта роль Лизы. Я ходила и мучилась — не понимала, что мне мешает, почему существует этот блок. А потом поняла: так я же ее осуждаю — за ее профессию, за ее выбор. Я подумала, что сама бы в такой ситуации не оказалась, и общество осуждает таких людей. Но на самом деле человек запутался, и сейчас ему как никогда нужна помощь от людей, которые подскажут ему, что можно начать все сначала и сделать другой выбор», — отметила Анастасия Талызина.