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11 июля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Внучка Талызиной представила фильм со своим участием в Москве

Звезды поддержали премьеру фильма «Кентавр»: смотрите репортаж с красной дорожки на Kino Mail.ru
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Фото: предоставлены пресс-службой

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера экшен-триллера «Кентавр» режиссера Кирилла Кемница. Одной из первых на красную дорожку вышла исполнительница главной роли Анастасия Талызина, внучка народной артистки России Валентины Талызиной. Светское мероприятие 24-летняя актриса посетила вместе с возлюбленным, актером Сергеем Новосадом.

По сюжету, Лиза (Анастасия Талызина) работает в эскорте. Ночные поездки на такси дарят ей минуты желанного спокойствия. Водитель Саша (Юрий Борисов), в машину к которому однажды садится Лиза, — инвалид, который с трудом ходит, и один из главных подозреваемых в серии убийств девушек-проституток. Лизе предстоит выяснить, является ли Саша тем самым преступником или нет.

В беседе с журналистами Талызина рассказала, каких усилий от нее потребовало перевоплощение в девушку легкого поведения.

«Это был очень долгий мучительный процесс. Мне никак не удавалась эта роль Лизы. Я ходила и мучилась — не понимала, что мне мешает, почему существует этот блок. А потом поняла: так я же ее осуждаю — за ее профессию, за ее выбор. Я подумала, что сама бы в такой ситуации не оказалась, и общество осуждает таких людей. Но на самом деле человек запутался, и сейчас ему как никогда нужна помощь от людей, которые подскажут ему, что можно начать все сначала и сделать другой выбор», — отметила Анастасия Талызина.

Светскую премьеру также посетили Игорь Верник, Вадим Верник, Иван Добронравов с супругой Анной, Маруся Климова, Илья Бачурин, Евгения Малахова, Алена Водонаева, Валерия Гай Германика, Влад Коноплев, Софья Присс, Татьяна Лютаева, Валерия Федорович и другие.

В широкий прокат фильм «Кентавр» выходит 13 июля.

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