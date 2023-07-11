45-летняя Толкалина показала роскошную фигуру в купальнике

Любовь Толкалина опубликовала в своем микроблоге фото в слитном купальнике. 45-летняя актриса позировала на фоне морского пейзажа и держала в руках шляпу. Такой красивый кадр она разместила в честь праздника Ивана Купалы.

«Купала, девочки! Иванов день и Чародейская ночь! Косы расплетаем, венки плетем или шляпы надеваем, дальше достаем — самые любимые купальники красивые и бегом в водоем! А потом еще подкравшись, позовем подруг попрыгать над костром, за руки взявшись, будем мы ногами дрыгать», — подписала кадр звезда картины «Как выйти замуж за миллионера».

Поклонники в очередной раз пришли в восторг от форм актрисы. «Всегда так воодушевляют Ваши фото! Такие идеи всегда фиксирую для себя. Прекрасное чувство выражения мыслей через фото», «Вы такая красивая и лучезарная, длинные волосы вам к лицу», — писали подписчики.