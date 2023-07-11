Наверх
11 июля 2023, новость

45-летняя Толкалина показала роскошную фигуру в купальнике

Актриса отдыхает в Рязанской области у родителей

Любовь Толкалина опубликовала в своем микроблоге фото в слитном купальнике. 45-летняя актриса позировала на фоне морского пейзажа и держала в руках шляпу. Такой красивый кадр она разместила в честь праздника Ивана Купалы.

«Купала, девочки! Иванов день и Чародейская ночь! Косы расплетаем, венки плетем или шляпы надеваем, дальше достаем — самые любимые купальники красивые и бегом в водоем! А потом еще подкравшись, позовем подруг попрыгать над костром, за руки взявшись, будем мы ногами дрыгать», — подписала кадр звезда картины «Как выйти замуж за миллионера».

Поклонники в очередной раз пришли в восторг от форм актрисы. «Всегда так воодушевляют Ваши фото! Такие идеи всегда фиксирую для себя. Прекрасное чувство выражения мыслей через фото», «Вы такая красивая и лучезарная, длинные волосы вам к лицу», — писали подписчики.

К слову, Толкалина любит делиться откровенными фотографиями и не видит в этом ничего плохого. Всех критиков она призывает относиться к подобным кадрам как к произведению искусства. Актриса старается держать себя в форме: она занимается йогой, растяжкой и придерживается принципов правильного питания.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Любовь Толкалина
Звезда «Постучись в мою дверь» показала откровенные фото
46-летняя Наталия Орейро показала провокационные фото
Мерзликин и Толкалина вернулись в продолжении «И снова здравствуйте!»
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Серебряков, Лютаева, Шпица посетили премьеру фильма про Пелевина
Шпица, Боярская, Пересильд с дочкой: звезды на кинофестивале «Короче»
Прилучный, Толкалина, Разумовская: вышли первые кадры «Мажора 4»
Любовь Толкалина сообщила, что попала в больницу
Толкалина, Мерзликин, Власенко представили совместный сериал
Толкалина рассказала о пробах на роль девушки Бонда
Мерзликин восстает из мертвых в трейлере комедии с Толкалиной
Толкалина и Урсуляк вместе снялись в сериале: первые кадры
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Толкалина и Судзиловская на премьере фильма с Кристен Стюарт
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры
Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала
19-летняя дочь Толкалиной пришла в шоу «Ты – топ-модель!»
Любовь Толкалина переболела COVID-19
Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма
19-летняя дочь Толкалиной впервые снялась в кино
Новые трейлеры
Спецназ: Львица
Трейлер (англ.)
Скрежет металла
Трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер №2 (англ.)
Наполеон
Трейлер (англ.)
Проклятие монахини 2
Трейлер (англ.)
Разрешите обратиться
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь