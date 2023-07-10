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10 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Звезда «Постучись в мою дверь» показала откровенные фото

Ханде Эрчел продемонстрировала, как отдыхает на яхте в Греции

29-летняя Ханде Эрчел опубликовала на своей странице в соцести серию фото в бикини, которые были сделаны во время отпуска. Звезда турецкого кинохита «Постучись в мою дверь» сейчас отдыхает в Греции на острове Санторини.

Поклонники Эрчел в очередной раз восхитились ее стройной и подтянутой фигурой. «Самая горячая и сексуальная женщина в мире», «Самая красивая девушка в Турции и во всем мире», «Ханде Эрчел невероятная! Красивая, лучезарная и с роскошной фигурой», — писали подписчики.

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Однако нашлись и те, кто раскритиковал актрису за такие кадры. Некоторые поклонники считают, что в последнее время она стала выставлять свою жизнь напоказ. «Не нравится мне эта новая версия тебя! Все, что ты делаешь, тебе нужно выставлять напоказ?», — написал один из пользователей Сети.

По всей видимости, Эрчел сейчас отдыхает со своим возлюбленным Хаканом Сабанджи. Напомним, что звезда перестала скрывать отношения с турецким бизнесменом: в мае этого года они появились вместе на благотворительном вечере AmfAR в рамках 76-го Каннского кинофестиваля.

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