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10 июля 2023, новость

Гармаш пообещал «поговорить с Чебурашкой» о продолжении

Актер намекнул на продолжение самого кассового в истории российского проката фильма
Сергей Гармаш

Исполнивший главную роль в фильме «Чебурашка» Сергей Гармаш намекнул на продолжение нашумевшего проекта во время своей благодарственной речи на Международном детском кинофестивале «Алые паруса». Его слова передает онлайн-издание News Ru.

«Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей», — заявил артист.

При этом еще в апреле 2023 года Гармаш заявлял, что режиссер Дмитрий Дьяченко работает над продолжением полнометражной художественной картины. Однако тогда создатель «Чебурашки» подчеркнул, что съемки картины точно не ведутся, а других комментариев он не может дать.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента собрала в России и странах СНГ 7 млрд руб. Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами. Главные роли в ленте о забавном зверьке, любящем апельсины, исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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