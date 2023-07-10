Гармаш пообещал «поговорить с Чебурашкой» о продолжении

Исполнивший главную роль в фильме «Чебурашка» Сергей Гармаш намекнул на продолжение нашумевшего проекта во время своей благодарственной речи на Международном детском кинофестивале «Алые паруса». Его слова передает онлайн-издание News Ru.
«Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей», — заявил артист.
При этом еще в апреле 2023 года Гармаш заявлял, что режиссер Дмитрий Дьяченко работает над продолжением полнометражной художественной картины. Однако тогда создатель «Чебурашки» подчеркнул, что съемки картины точно не ведутся, а других комментариев он не может дать.
Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента собрала в России и странах СНГ 7 млрд руб. Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами. Главные роли в ленте о забавном зверьке, любящем апельсины, исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.