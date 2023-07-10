Гармаш пообещал «поговорить с Чебурашкой» о продолжении

Исполнивший главную роль в фильме « Чебурашка » Сергей Гармаш намекнул на продолжение нашумевшего проекта во время своей благодарственной речи на Международном детском кинофестивале «Алые паруса». Его слова передает онлайн-издание News Ru.

«Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей», — заявил артист.

При этом еще в апреле 2023 года Гармаш заявлял, что режиссер Дмитрий Дьяченко работает над продолжением полнометражной художественной картины. Однако тогда создатель «Чебурашки» подчеркнул, что съемки картины точно не ведутся, а других комментариев он не может дать.