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7 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Джонни Депп получил травму ноги во время репетиции концерта

Несмотря на это, голливудский актер не стал отменять гастрольный тур
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Папарацци заметили Джонни Деппа с тростью и в ортопедическом ботинке. 60-летний актер шел, опираясь на своего телохранителя. По сообщениям западных СМИ, звезда франшизы «Пираты Карибского моря» получил травму во время репетиции своего концерта.

По словам инсайдеров, Депп повредил лодыжку. Несмотря на то, что врачи попросили его воздержаться от работы и физической активности, он продолжил свой гастрольный тур. Источники, близкие к голливудскому актеру, сообщают, что сейчас он хочет больше внимания уделять музыке.

Напомним, в мае Депп в ходе 76-го Каннского кинофестиваля представил историческую картину «Жанна Дюбарри», где сыграл главную мужскую роль, короля Франции Людовика XV. Показ сорвал семиминутные овации, а сам актер расплакался во время аплодисментов после показа.

Выход «Жанны Дюбарри» ознаменовал возвращение звезды к актерской карьере после трехлетнего перерыва, последовавшего за его длительными судебными разбирательствами с бывшей женой Эмбер Херд.

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