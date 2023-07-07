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7 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Актер Павел Баршак вышел на связь после новости об избиении

Актер оказался в больнице после нападения
Павел Баршак

Актер Павел Баршак вышел на связь после того, как в СМИ появились новости о его избиении. Свое состояние он прокомментировал в беседе с «Пятым каналом».

«Все нормально. Я живой, все в порядке, комментариев не буду давать. Все в порядке, спасибо вам большое», — поделился артист.

6 июля «МК» сообщил, что Павел Баршак попал в больницу после нападения. По данным издания, инцидент произошел в ночь на 6 июля на Нагорной улице в Москве. Неизвестные напали на актера. В результате артист получил травму головы и был госпитализирован.

Баршак начал актерскую карьеру в 2001 году. Он служил в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». В 2002 году артист дебютировал в кино. Он снялся в фильме «Леди на день». Наибольшую известность Баршак получил после роли Леши в картине Алексея Учителя «Прогулка».

В фильмографии актера около 100 работ. Он принял участие в таких проектах, как «Союз спасения. Время гнева», «Джигалоу», «Кощей. Начало», «Елки Последние», «День выборов 2», «Три мушкетера».

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