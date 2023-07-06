Объявлен актерский состав фильма «Бременские музыканты»

Тихон Жизневский в образе Трубадура и Валентина Ляпина в роли Принцессы

Актер Тихон Жизневский сыграет Трубадура, а Валентина Ляпина — Принцессу в экранизации «Бременских музыкантов». Об этом стало известно в рамках очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Производством приключенческой комедии по мотивам одноименного мультфильма занимается студия Никиты Михалкова «Тритэ».

Частично фильм будет посвящен детству Трубадура и его знакомству с ансамблем бродячих музыкантов: псом (Роман Курцын), петухом (Аскар Нигамедзянов), кошкой (Ирина Горбачева) и ослом (Дмитрий Дюжев).