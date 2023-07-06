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6 июля 2023, новость

Объявлен актерский состав фильма «Бременские музыканты»

Приключенческая комедия по мотивам советского мультфильма частично будет посвящена детству Трубадура и его знакомству с ансамблем бродячих музыкантов
Тихон Жизневский в образе Трубадура и Валентина Ляпина в роли Принцессы

Актер Тихон Жизневский сыграет Трубадура, а Валентина Ляпина — Принцессу в экранизации «Бременских музыкантов». Об этом стало известно в рамках очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Производством приключенческой комедии по мотивам одноименного мультфильма занимается студия Никиты Михалкова «Тритэ».

Частично фильм будет посвящен детству Трубадура и его знакомству с ансамблем бродячих музыкантов: псом (Роман Курцын), петухом (Аскар Нигамедзянов), кошкой (Ирина Горбачева) и ослом (Дмитрий Дюжев).

Короля сыграет Сергей Бурунов, Атаманшу — Мария Аронова, а Сыщика — Константин Хабенский.

Фильм «Бременские музыканты» режиссер Алексей Нужный анонсировал еще в 2022 году. Фильм поддержал Фонд кино.

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