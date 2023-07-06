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6 июля 2023, новость

Влад Топалов примет участие в новом сезоне шоу с Бузовой

Раскрыта первая пятерка участников продолжения шоу «Новые звезды в Африке»
Влад Топалов в шоу «Новые звезды в Африке»

Стало известно, что во втором сезоне популярного шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ примут участие певец Влад Топалов, актриса Юлия Топольницкая, актер Александр Пташенчук, комик Михаил Стогниенко и блогер Женя Ершов. Имена других участников пока не называют.

Известно, что всего в проекте будет 19 звездных персон. Ведущими шоу, как и прежде, выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Напомним, в шоу «Новые звезды в Африке» участникам предстоит испытать себя на прочность не только тяжелыми бытовыми условиями и голодом, но и сложными и малоприятными испытаниями. Победитель получит главный приз — пять миллионов рублей.

Продюсеры обещают, что в новом сезоне зрители увидят еще больше экстремальных конкурсов и неожиданных звездных участников.

Премьера ожидается на телеканале ТНТ в ближайшее время, однако точная дата пока не называется.

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