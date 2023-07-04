Тарантино не намерен снимать продолжение «Убить Билла»

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что не намерен снимать третью часть фильма «Убить Билла». Его слова цитирует DeMorgen.
«Я этого не понимаю. Мой последний фильм будет о кинокритике, мужчине-критике», — отметил Тарантино. Он опроверг слухи, что работает над триквелом «Убить Билла», поскольку после проекта о критике больше не намерен снимать кино.
Сведения о том, что режиссер может снять еще один фильм о Черной Мамбе, впервые появились в 2022 году. Сам Тарантино изначально не исключил такую возможность, а в сети утверждали, что одну из ролей может сыграть дочь Умы Турман Майя Хоук. Однако впоследствии кинематографист решил не возвращаться ко вселенной «Убить Билла».
Квентин Тарантино предположил, что станет писателем после того, как закончит снимать свой последний фильм «Кинокритик». Артист пояснил, что не планирует совсем уходить из киноиндустрии. Режиссер не исключил вероятности того, что может заняться созданием телешоу или короткометражного фильма. По мнению Тарантино, он мог бы попробовать поставить пьесу или написать книгу.