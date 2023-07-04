Тарантино не намерен снимать продолжение «Убить Билла»

Квентин Тарантино | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что не намерен снимать третью часть фильма «Убить Билла». Его слова цитирует DeMorgen.

«Я этого не понимаю. Мой последний фильм будет о кинокритике, мужчине-критике», — отметил Тарантино. Он опроверг слухи, что работает над триквелом «Убить Билла», поскольку после проекта о критике больше не намерен снимать кино.

Сведения о том, что режиссер может снять еще один фильм о Черной Мамбе, впервые появились в 2022 году. Сам Тарантино изначально не исключил такую возможность, а в сети утверждали, что одну из ролей может сыграть дочь Умы Турман Майя Хоук. Однако впоследствии кинематографист решил не возвращаться ко вселенной «Убить Билла».